Il futuro Captain America sarà portato al cinema da Anthony Mackie, questo oramai è certo. Ma quanto sarà diverso dal precedente Cap di Chris Evans?

A dare una possibile primissima risposta al quesito ci ha provato lo stesso Anthony Mackie, e lo ha fatto durante una sua ospitata al Celebrity Fan Fest. L’attore ha aperto il suo intervento lodando il lavoro svolto da Chris Evans nel corso della sua collaborazione con i Marvel Studios, nello stesso tempo però ha confermato che il suo Captain America sarà molto diverso.

Adoro Chris. Chris è un Cap strepitoso. In pochi hanno fatto in un universo cinematografico o in una serie di film quello che lui ha fatto con il suo personaggio. Ha interpretato Cap un mucchio di volte! Farsi carico di questo, far parte di un progetto simile e di una mitologia del genere è una grande sfida. Magari qualcuno si aspetta un Chris Evans nello stesso costume, interpretato però da un nero. Ed è una cosa che decisamente non succederà.

Anthony Mackie