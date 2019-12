Il circuito The Space Cinema ospiterà il 29 dicembre l'attesa anteprima nazionale di Playmobil: The Movie.

In uscita il 31 dicembre nelle sale italiane, il film tratto dall'omonimo marchio ludico sarà proiettato nei multisala del circuito The Space Cinema il 29 dicembre. L'evento andrà ad inserirsi nel programma The Space atto a riportare al cinema le famiglie la mattina, e nei giorni festivi in vista della celebrazione delle festività natalizie.

PLAYMOBIL: THE MOVIE

I CELEBRI GIOCATTOLI PRENDONO VITA NELLE SALE THE SPACE CINEMA

Appuntamento domenica 29 dicembre con l’anteprima per festeggiare la fine dell’anno

Roma, 23 dicembre 2019 – Playmobil: The Movie, il film ispirato agli storici giocattoli dell'omonima azienda tedesca, arriva in anteprima nelle sale del circuito The Space Cinema per un appuntamento speciale in programmazione domenica 29 dicembre. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle aperture straordinarie previste la domenica mattina e nei giorni festivi da The Space Cinema durante il periodo natalizio con l’obiettivo di avvicinare l’appassionato pubblico alla magia del grande schermo.

Il film racconta la storia di Marla, una ragazza che viene risucchiata nel fantastico mondo di Playmobil, dove niente è come sembra, insieme al fratellino Charlie. La giovane si ritrova trasformata improvvisamente da umana a giocattolo e catapultata in un universo parallelo, nel quale la magia è all'ordine del giorno. In questo passaggio dalla realtà al mondo parallelo di Playmobil, Marla ha perso suo fratello, finito chissà dove con un aspetto diverso rispetto al solito. Per ritrovare il fratello prima che finisca nei guai, Marla si avventura in un viaggio nei mondi fantastici di Playmobil, aiutata dall'autista di food truck Dele dall'agente segreto Rex Dasher.

È possibile acquistare i biglietti per accedere allo spettacolo sull’app The Space Cinema e sul sito ufficiale al seguente link.

La regia è stata curata da Lino DiSalvo.

Playmobil: The Movie porta il pubblico in un’epica avventura comica attraverso un vasto universo immaginativo nel primo lungometraggio ispirato agli amati e pluripremiati giocattoli PLAYMOBIL®. Ricco di umorismo ed eccitazione, il film combina personaggi accattivanti ed esilaranti, avventure elettrizzanti e scenari mozzafiato in questa storia animata dai buoni sentimenti.

Sinossi. Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell’universo magico e animato di PLAYMOBIL®, Marla, sorella maggiore, totalmente impreparata, dovrà mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa. Partirà per un fantastico viaggio attraverso incredibili mondi, alleandosi con alcuni nuovi e improbabili amici: lo stravagante Del, l’affascinante e carismatico agente segreto Rex Dasher, un fidato e strambo robot, una straordinaria fata madrina e molti altri. Marla e Charlie impareranno da questa avventura che la vita spesso ci mette davanti a delle prove importanti, ma che si può ottenere qualsiasi cosa quando credi in te stesso e se hai degli amici al tuo fianco!

Il film approderà nelle sale italiane dal 31 dicembre 2019.