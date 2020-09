Ant-Man 3: Jonathan Majors sarà Kang il Conquistatore

L’attore Jonathan Majors ha ottenuto un ruolo in Ant-Man 3, ma anche potenzialmente fondamentale per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

Apprezzato di recente in Da 5 Bloods e in Lovecraft Country, l’attore Jonathan Majors potrebbe aver trovato il modo di svoltare in meglio la sua carriera. Secondo SuperHeroHype, infatti, l’attore avrebbe firmato con i Marvel Studios per interpretare Kang il Conquistatore in Ant-Man 3.

Il personaggio nei fumetti è da considerare uno dei villain dei Vendicatori più famosi di sempre. Kang è un signore della guerra arrivato dal lontano futuro per sfidare Captain America e company. I diritti del personaggio sono tornati ai Marvel Studios solo di recente, ovvero con l’acquisizione della Fox da parte di Disney.

La presenza di Kang il Conquistatore in Ant-Man 3 potrebbe essere, a questo punto, solo un antipasto di future battaglie con i Vendicatori nei prossimi film del Marvel Cinematic Universe.

ANT-MAN 3

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Peyton Reed. La sceneggiatura sarà firmata da Jeff Loveness.

: Il film sarà diretto da Peyton Reed. La sceneggiatura sarà firmata da Jeff Loveness. CAST : Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Michael Pena, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors.

: Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Michael Pena, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Non definita.