L’attrice Annette Bening è prossima ad entrare nel cast di Poirot sul Nilo, l’annunciato sequel di Assassinio sull’Orient Express.

Apprezzata di recente nel cinecomic Captain Marvel, l’attrice Annette Bening è oramai vicina a firmare per assumere il ruolo di un personaggio noto come Euphemia. Il personaggio non è presente nel romanzo originale.

Inizialmente atteso nelle sale americane per il 20 dicembre 2019, ora Poirot sul Nilo uscirà il 2 ottobre 2020.

Il romanzo Death on the Nile è stato pubblico nel 1937. Questa volta il detective Poirot è a bordo di una crociera sul Nilo, dove si ritroverà ad indagare su di un triangolo amoroso finito male. Un primo adattamento cinematografico è stato realizzato nel 1978, tra i protagonisti del cast spiccavano Bette Davis, Mia Farrow, Maggie Smith, Angela Landsbury e David Niven.

Death on the Nile sarà diretto da Kenneth Branagh. Nel cast Kenneth Branagh, Tom Bateman, Gal Gadot, Letitia Wright e Armie Hammer.

Le riprese partiranno l’anno prossimo con la data d’uscita è fissata al 2 ottobre 2020.