La splendida Anne Winter si unirà al cast della terza stagione di The Orville, la serie tv comico-fantascientifica di Seth MacFarlane.

Ancora non si hanno notizie riguardo il personaggio che l'attrice statunitense dovrà interpretare, anche se sappiamo di certo che la sua presenza nello show sarà regolare.

Anne Winter è stata recentemente vista tra i protagonisti della terza stagione della serie Netflix 13 Reasons Why, ed in Grand Hotel, la serie tv andata in onda su Fox Life a partire dal luglio scorso. L'attrice è apparsa anche nella commedia del 2018 Night School, in compagnia di Kevin Hart e Tiffany Haddish.

The Orville 3 è prodotto dalla 20th Century Fox Television e dalla Fuzzy Door Productions. Seth MacFarlane è il produttore insieme a Brannon Braga, David A. Goodman, Jason Clark, Jon Cassar, Cherry Chevapravatdumrong e Howard Griffith. Fungono da produttori esecutivi Alana Kleiman, Andi Bushell, Dan O'Shannon e Andre Bormanis.

Nel cast Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Jessica Szohr, Anne Winters.

Fonte Deadline