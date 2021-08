Annabelle Wallis e James Wan nelle foto inedite dell’horror Malignant

Warner Bros ha diffuso in queste ore una splendida galleria fotografica dedicata a Malignant, il nuovo horror diretto da James Wan, con protagonista Annabelle Wallis.

Le immagini in questione mostrano alcune sequenze già apprezzate nei precedenti trailer approdati in rete, ma anche alcuni interessanti scatti dal dietro le quinte con protagonisti, ovviamente, il regista James Wan e l’attrice Annabelle Wallis. Ricordiamo che i due hanno già collaborato sul set in occasione di Annabelle, film prodotto dallo stesso regista, e nato come spin-off di The Conjuring – L’evocazione.

Ricordiamo che Malignant, tra gli horror più attesi del 2021, sarà distribuito nelle nostre sale a partire dal 2 settembre 2021. Qui di seguito la galleria fotografica.

MALIGNANT

PRODUZIONE: James Wan ha diretto il film da una sceneggiatura di Akela Cooper (“M3GAN”, il prossimo “The Nun 2”), tratta da una storia di James Wan & Ingrid Bisu e Cooper. Il film è prodotto da Wan e Michael Clear, con Eric McLeod, Judson Scott, Bisu, Peter Luo, Cheng Yang, Mandy Yu e Lei Han come produttori esecutivi. New Line Cinema presenta, in associazione con Starlight Media Inc. e My Entertainment Inc., An Atomic Monster Production. CAST: Annabelle Wallis è accompagnata da Maddie Hasson (“Impulse” di YouTube Originals, “Mr. Mercedes” per la TV), George Young (“Containment” per la TV), Michole Briana White (“Black Mafia Family”, “Amiche per la morte”), Jacqueline McKenzie (“Palm Beach”, “Reckoning” per la TV), Jake Abel (“Supernatural” per la TV, i film di “Percy Jackson”), e Ingrid Bisu (“The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo”, “The Nun: la vocazione del male”). DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane dal 2 settembre 2021.

TRAMA: In Malignant, Madison (Annabelle Wallis) è paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi e il suo tormento peggiora quando scopre che questi sogni ad occhi aperti sono delle terrificanti realtà.