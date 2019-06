Ancora una volta il ConjuringVerse ha ottenuto un R-Rated dalla MPAA, questa volta la classifica più ambita dagli amanti del genere horror è andata a Annabelle 3.

Così come successo per tutte le altre pellicole parte del ConjuringVerse, anche per Annabelle 3 (Annabelle Comes Home) è arrivato il rating vietato ai minori. Quest’oggi la MPAA (Motion Picture Association of America) ha ufficialmente classificato il film con un R-Rated, ed il motivo è ovviamente legato alla presenza in Annabelle 3 di scene violente e terrificanti.

Questa è una bellissima notizia per gli amanti del genere horror, oramai abituati ad aspettarsi dal ConjuringVerse solo pellicole destinate al solo pubblico adulto.

Annabelle 3 è stato diretto da Gary Daubermann. La produzione a cura di James Wan. Nel cast McKenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife, Patrick Wilson e Vera Farmiga.

Sinossi. Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola “al sicuro” dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

Il film approderà nelle sale Usa dal 26 giugno 2019. In Italia dal 3 luglio.