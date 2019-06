Annabelle 3 è ancora inedito in Italia, ma dagli Usa (dove il film è approdato nel weekend) arrivano le prime indiscrezioni sui possibili spin-off che potrebbero essere nei piani per il ConjuringVerse.

Come oramai noto, Annabelle 3, così come altri capitoli del franchise, non è poggia la sua unica forza sulla celebre bambola indemoniata. All’interno della trama, infatti, il regista Gary Dauberman ed il produttore James Wan hanno inserito altre inquientanti creature con l’obiettivo magari di realizzare nuovi spin-off in futuro.

A parlare della possibilità che le presenze demoniache mostrate in Annabelle 3 possano avere il potenziale per uno spin-off è stato lo stesso Dauberman. Ecco le sue parole:

Beh spero che siano dei potenziali film, ma non ci stiamo veramente pensando sotto quest’ottica, siamo più “Oh, questo potrebbe essere un ottimo spin-off”. [Jame Wan] ed io potremmo dire “Oddio, ci piacerebbe raccontare di più di questa storia”, ma non li stiamo specificatamente inserendo sperando che ci sia uno spin-off. Una cosa di cui sono orgoglioso è il fatto che non stiamo realizzando questi film come rampa di lancio per altri lungometraggi. Speriamo che il pubblico risponda bene in modo a poter raccontare altre storie, ma non è per questo che il film esiste. Gary Dauberman

Il ConjuringVerse ha trovato tre nuove creature per altrettanti spin-off? Non resta che attendere nuovi sviluppi. Nel frattempo ricordiamo che la stessa Annabelle nasce come spin-off di The Conjuring – L’Evocazione, così come la suora malefica di The Nun, prima di avere un film tutto suo era apparsa in The Conjuring – Il Caso Enfield.

Annabelle 3 è stato diretto da Gary Dauberman. La produzione a cura di James Wan. Nel cast McKenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife, Patrick Wilson e Vera Farmiga.

Sinossi. Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola “al sicuro” dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

Il film approderà nelle sale Usa dal 26 giugno 2019. In Italia dal 3 luglio.