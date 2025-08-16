Anna Faris e Regina Hall potrebbero tornare ad interpretare i loro celebri ruoli nella iconica saga Scary Movie.

Il nuovo film della saga satirica,conosciuto al momento come Scary Movie 6, vedrà il ritorno dei fratelli Wayans, Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans, i cui nomi al momento sono collegati alla sceneggiatura ed alla produzione. Paramount Pictures si occuperà della distribuzione mondiale grazie ad un accordo con Miramax, la società che ha distribuito i primi tre capitoli.

Anna Faris e Regina Hall saranno in Scary Movie 6?

Leggendo una loro dichiarazione congiunta, pare proprio che Anna Faris e Regina Hall faranno parte del cast di Scary Movie 6. “Non vediamo l’ora di riportare in vita Brenda e Cindy e di riunirci ai nostri grandi amici Keenen, Shawn e Marlon, tre uomini per cui moriremmo letteralmente (nel caso di Brenda, ancora una volta)“. Ecco le loro parole raccolte dal the Hollywood Reporter.

Regina Hall e Anna Faris hanno partecipato al primo Scary Movie uscito nel 2000. Il film è stato un successo da 42 milioni di dollari al botteghino nazionale, stabilendo il record per il miglior weekend di apertura per un film horror vietato ai minori e diretto da un regista nero.

Quando inizieranno le riprese di Scary Movie 6?

Le riprese di Scary Movie 6, considerato una sorta di reboot, dovrebbero partire nel mese di ottobre. I Wayans stanno al momento ultimando la sceneggiatura assieme a Rick Alvarez, mentre Michael Tiddes si occuperà della regia.

Il film è stato ufficialmente annunciato lo scorso aprile in occasione del CinemaCon di Las Vegas (il nostro articolo).

La data di uscita è il 12 giugno 2026.