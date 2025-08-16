Anna Faris e Regina Hall potrebbero tornare ad interpretare i loro celebri ruoli nella iconica saga Scary Movie.
Il nuovo film della saga satirica,conosciuto al momento come Scary Movie 6, vedrà il ritorno dei fratelli Wayans, Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans, i cui nomi al momento sono collegati alla sceneggiatura ed alla produzione. Paramount Pictures si occuperà della distribuzione mondiale grazie ad un accordo con Miramax, la società che ha distribuito i primi tre capitoli.
Anna Faris e Regina Hall saranno in Scary Movie 6?
Leggendo una loro dichiarazione congiunta, pare proprio che Anna Faris e Regina Hall faranno parte del cast di Scary Movie 6. “Non vediamo l’ora di riportare in vita Brenda e Cindy e di riunirci ai nostri grandi amici Keenen, Shawn e Marlon, tre uomini per cui moriremmo letteralmente (nel caso di Brenda, ancora una volta)“. Ecco le loro parole raccolte dal the Hollywood Reporter.
Regina Hall e Anna Faris hanno partecipato al primo Scary Movie uscito nel 2000. Il film è stato un successo da 42 milioni di dollari al botteghino nazionale, stabilendo il record per il miglior weekend di apertura per un film horror vietato ai minori e diretto da un regista nero.
Quando inizieranno le riprese di Scary Movie 6?
Le riprese di Scary Movie 6, considerato una sorta di reboot, dovrebbero partire nel mese di ottobre. I Wayans stanno al momento ultimando la sceneggiatura assieme a Rick Alvarez, mentre Michael Tiddes si occuperà della regia.
Il film è stato ufficialmente annunciato lo scorso aprile in occasione del CinemaCon di Las Vegas (il nostro articolo).
La data di uscita è il 12 giugno 2026.
Scopri di più da Universal Movies
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.