Anjelica Huston tornerà per Ballerina, lo spin-off di John Wick

L’attrice Anjelica Huston ha firmato per recitare in Ballerina, l’annunciato spin-off del folle franchise action John Wick.

Introdotta nel cosiddetto “John Wick Cinematic Universe” con il terzo capitolo della saga originale, la nota attrice Anjelica Huston farà nuovamente ritorno nel frachise come Ruska Roma, capo dell’organizzazione criminale che addestra sia assassini che ballerine. A confermare l’ingaggio dell’attrice questa sera un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter.

Attualmente il cast dell’action movie vede la presenza di Ana de Armas come protagonista, ma anche di due pilastri del franchise, ovvero Keanu Reeves e Ian McShane. Il film sarà diretto da Lee Wiseman, con Shay Hatten (John Wick: Capitolo 3) in cabina di sceneggiatura. Ecco in breve la sinossi del film:

“Ballerina si concentra su una giovane donna assassina che cerca vendetta contro le persone che hanno ucciso la sua famiglia.”

