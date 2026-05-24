La grande celebrazione dell’animazione giapponese ha raggiunto il suo culmine a Tokyo, dove si è tenuta la decima edizione della prestigiosa manifestazione globale “Crunchyroll Anime Awards“.

Annunciati durante una cerimonia stellare al Grand Prince Hotel Shin Takanawa condotta da Sally Amaki e Jon Kabira, i vincitori di Anime Awards 2026 hanno rispecchiato l’incredibile impatto dell’industria nell’ultimo anno, registrando il record storico di oltre 73 milioni di voti espressi dai fan di tutto il mondo. Il riconoscimento più ambito e atteso della serata, il premio come Anime dell’Anno, è stato consegnato dal celebre cantante internazionale The Weeknd alla produzione My Hero Academia FINAL SEASON.

I grandi protagonisti della decima edizione a Tokyo e il trionfo dei franchise iconici

L’elenco dei vincitori svelato da Deadline evidenzia una competizione serratissima tra le serie più amate del panorama contemporaneo. Se l’atto conclusivo dell’opera di Kohei Horikoshi ha conquistato la statuetta principale, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il film: Il castello dell’infinito ha letteralmente dominato lo spazio cinematografico aggiudicandosi il titolo di Film dell’Anno e accumulando ben sei riconoscimenti totali tra cui quello per la miglior colonna sonora.

Ottime performance anche per il nuovo fenomeno Gachiakuta, che ha fatto sue quattro categorie tecniche fondamentali tra cui Miglior Nuova Serie e Miglior Character Design, mentre l’acclamato The Apothecary Diaries Season 2 si è imposto in cinque sezioni, portando a casa il premio per la miglior regia e la miglior colonna sonora originale.

L’evento ha offerto spazio anche a importanti celebrazioni storiche e performance live sul palco, tra cui l’omaggio musicale per il trentesimo anniversario di Neon Genesis Evangelion eseguito da Yoko Takahashi e il Global Impact Award assegnato al regista Tatsuya Nagamine per il suo rivoluzionario contributo a opere storiche come One Piece e Dragon Ball Super. Tra gli adattamenti italiani, da segnalare la vittoria di Mosè Singh per il doppiaggio di Denji in Chainsaw Man – Il film: Il reame di Reze.

Di seguito, la lista completa dei principali vincitori della manifestazione.

I VINCITORI DEI CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026

Anime dell’Anno: My Hero Academia FINAL SEASON

My Hero Academia FINAL SEASON Film dell’Anno: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il film: Il castello dell’infinito

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il film: Il castello dell’infinito Miglior Nuova Serie: Gachiakuta

Gachiakuta Miglior Serie Continuativa: ONE PIECE

ONE PIECE Miglior Anime Originale: Lazarus

Lazarus Miglior Regia: Akinori Fudesaka, Norihiro Naganuma — The Apothecary Diaries Season 2

Akinori Fudesaka, Norihiro Naganuma — The Apothecary Diaries Season 2 Miglior Animazione: Solo Leveling Season 2 -Arise from the Shadow-

Solo Leveling Season 2 -Arise from the Shadow- Miglior Personaggio Principale: Maomao — The Apothecary Diaries Season 2

Maomao — The Apothecary Diaries Season 2 Miglior Personaggio Comprimario: Katsuki Bakugo — My Hero Academia FINAL SEASON

Katsuki Bakugo — My Hero Academia FINAL SEASON Personaggio “Da Proteggere a Ogni Costo”: Anya Forger — SPY x FAMILY Season 3

Anya Forger — SPY x FAMILY Season 3 Miglior Canzone per Anime: “IRIS OUT” di Kenshi Yonezu — Chainsaw Man – Il film: Il reame di Reze

“IRIS OUT” di Kenshi Yonezu — Chainsaw Man – Il film: Il reame di Reze Miglior Colonna Sonora: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il film: Il castello dell’infinito (Yuki Kajiura, Go Shiina)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il film: Il castello dell’infinito (Yuki Kajiura, Go Shiina) Miglior Serie d’Azione: Solo Leveling Season 2 -Arise from the Shadow-

Solo Leveling Season 2 -Arise from the Shadow- Miglior Serie Comica: DAN DA DAN Season 2

DAN DA DAN Season 2 Miglior Serie Drammatica: The Apothecary Diaries Season 2

The Apothecary Diaries Season 2 Miglior Romance: The Fragrant Flower Blooms With Dignity

The Fragrant Flower Blooms With Dignity Miglior Fantasy: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il film: Il castello dell’infinito

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il film: Il castello dell’infinito Miglior Isekai: Re:ZERO -Starting Life in Another World- Season 3

Re:ZERO -Starting Life in Another World- Season 3 Miglior Slice of Life: SPY x FAMILY Season 3

SPY x FAMILY Season 3 Miglior Character Design: Gachiakuta

Gachiakuta Miglior Scenografia: Gachiakuta

Gachiakuta Miglior Sigla di Apertura (Opening): “On The Way” di AiNA THE END — DAN DA DAN Season 2

“On The Way” di AiNA THE END — DAN DA DAN Season 2 Miglior Sigla di Chiusura (Ending): “I” dei BUMP OF CHICKEN — My Hero Academia FINAL SEASON

“I” dei BUMP OF CHICKEN — My Hero Academia FINAL SEASON Miglior Doppiatore (Italiano): Mosè Singh (Denji) — Chainsaw Man – Il film: Il reame di Reze