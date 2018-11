Il 14 novembre alle 20:30 in tutte le multisale del Circuito UCI Cinemas arriva l’anteprima di Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald, il film diretto da David Yates e distribuito da Warner Bros. Pictures.

Alle 17:30 dello stesso giorno i fan di Newt Scamander, interpretato dal premio Oscar Eddie Redmayne, potranno inoltre assistere al primo capitolo della saga, Animali Fantastici e Dove Trovarli, acquistando un solo biglietto per entrambe le proiezioni.

Il lungometraggio segna il ritorno di Grindelwald (Johnny Depp), di Tina Goldestein (Katherine Waterston), e di sua sorella Queenie (Alison Sudol), del No-Mag Jacob Kowalski (Dan Fogler) e dell’oscuro Credence Barebone, (Ezra Miller). New entry nel cast Jude Law, nei panni di un giovane Silente.

Le multisala UCI che proietteranno Animali Fantastici e Dove Trovarli e Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald a partire dalle 17:30 sono:

UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Casoria (NA), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Orio (BG), UCI Certosa (MI), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Cinemas Showville Bari (BA), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Messina, UCI Mestre, UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Red Carpet Matera, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Senigallia (AN), UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Verona, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Seven Gioia del Colle (BA), Multisala Gloria by UCI Cinemas, UCI Gualtieri.