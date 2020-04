Animali Fantastici 2 e Hunger Games presto in tv

Dopo aver trasmesso le saghe di Harry Potter, Pirati dei Caraibi, Twilight e Il signore degli anelli, la Mediaset è pronta a mandare in onda altre due saghe iconiche.

Ad annunciarlo è stata la stessa Mediaset tramite un post su twitter, dove dichiara di aver acquisito i diritti di distribuzione della saga di Hunger Games e del secondo capitolo della saga Animali Fantastici, ovvero I Crimini di Grindelwald. A tal proposito, ricordiamo che martedì scorso, su Canale 5 è andato in onda Animali Fantastici e dove trovarli.

L'emittente ha già mandato in onda le altre saghe su richiesta dei fan, l'obiettivo rimane ovviamente rallegrare tutti gli amanti del buon cinema fantasy in questo triste periodo in la quarantena è obbligata dall'emergenza Coronavirus.

IL POST

+++ Attenzione! Attenzione!

Mediaset sta lavorando per provare a esaudire alcuni dei vostri desideri.

A breve, acquisiti i diritti ad hoc, potremo trasmettere “Animali fantastici - I crimini di Grindelwald” e tutta la saga di “The Hunger Games”.

Grazie a tutti. pic.twitter.com/FQRhdpN9rk — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) April 16, 2020