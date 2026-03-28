Nuovo cambio di rotta per Animal Friends, l’ambizioso progetto ibrido tra live-action e animazione prodotto da Legendary e Maximum Effort.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, Warner Bros ha deciso di far slittare la data di uscita dal giugno 2026 al 22 gennaio 2027. La scelta non è dettata da problemi produttivi, bensì dalla volontà dello studio di garantire la piena disponibilità del cast stellare per le attività promozionali: nomi del calibro di Ryan Reynolds, Jason Momoa, Aubrey Plaza e Dan Levy sono infatti considerati fondamentali per spingere un titolo che si preannuncia unico nel suo genere.

Diretto da Peter Atencio, il film segue le avventure di due animali fuggitivi in viaggio attraverso l’America, inseguiti da un’improbabile coppia composta da un agente della DEA e un ranger del servizio fauna selvatica. La sceneggiatura è stata firmata da Kevin Burrows e Matt Mider.

Animal Friends: una rara commedia animata R-Rated prodotta da Legendary

Il film rappresenta una scommessa audace per il mercato attuale, essendo una produzione d’animazione classificata R-rated (vietata ai minori non accompagnati), un genere che non vedeva titoli di rilievo dai tempi di Sausage Party e South Park.

La produzione è passata sotto l’egida di Warner Bros in seguito alla fine dell’accordo tra Legendary e Sony, e questo slittamento permette ad Animal Friends di evitare la concorrenza agguerrita del giugno 2026, che vedrà il debutto di pesi massimi come Masters of the Universe e il nuovo Scary Movie.