Angry Birds 3 | Paramount ha fissato una data d’uscita

Paramount Pictures ha finalmente svelato la data d’uscita nelle sale del film d’animazione Angry Birds 3.

Annunciato nel mese di giugno scorso, il terzo film della saga ispirata ai videogames creati da Rovio ha ottenuto una data d’uscita nel 2027, e più precisamente il 29 gennaio. Precedentemente tale slot era stato prenotato da Paramount Pictures per Film Evento per Famiglie (svelato l’arcano).

I doppiatori originali Jason Sudeikis, Josh Gad, Rachel Bloom e Danny McBride riprenderanno i rispettivi ruoli di Red, Chuck, Silver e Bomb, mentre tra le nuove voci annunciate spazio per Emma Myers, Keke Palmer, Tim Robinson, Lily James, Marcello Hernandez, Walker Scobell, Sam Richardson, Anna Cathcart, Maitreyi Ramakrishnan, Nikki Glaser, James Austin Johnson e Psalm West.

Rovio e SEGA producono Angry Birds 3 assieme a Namit Malhotra e alla sua società di produzione Prime Focus Studios, in partnership con Flywheel Media, One Cool Group e dentsu. La regia sarà curata da John Rice (Angry Birds, Beavis e ButtHead Do the Universe), mentre la sceneggiatura è stata scritta da Thurop Van Orman (Angry Birds 2, Adventure Time, Flapjack), che è anche produttore esecutivo insieme a Toru Nakahara (Sonic the Hedgehog, Sonic Prime, Golden Axe). Il film è stato prodotto inoltre da John Cohen (Cattivissimo Me, The Garfield Movie, Angry Birds), Dan Chuba (The Mitchells vs. the Machines) e Carla Connor.

Angry Birds 3 arriverà nelle sale dopo che i primi due capitoli hanno raccolto complessivamente 505 milioni di dollari nel Box Office a fronte di un budget di circa 75 milioni a testa. L’ultimo film “Angry Birds 2: Nemici Amici per Sempre” è uscito 2019.

FONTE: DEADLINE