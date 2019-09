Il circuito cinematografico The Space Cinema ha in programma le speciali anteprime nazionali di Angry Birds 2 – Nemici Amici per Sempre.

L’evento è fissato per il giorno 8 settembre in tutti i multisala del circuito The Space, ad eccezione di The Space Cinema Moderno e The Space Cinema Parco de’ Medici, dove però sarà possibile assistere al primo capitolo di Angry Birds al prezzo speciale di 2.90 euro.

Per conoscere i multisala dove sarà possibile assistere all’anteprima ed acquistare il biglietto è possibile visitare il seguente link sul sito ufficiale The Space Cinema.

Angry Birds 2 – Amici Nemici per Sempre

Angry Birds 2 – Nemici per Sempre è stato diretto da Thurop Van Orman e John Rice. Sony Pictures e Rovio Entertainment producono il film, la realizzazione del cartoon è a cura di Sony Pictures Imageworks in collaborazione con Sony Pictures Animation, così come accaduto per il primo capitolo.

Nel cast vocale spazio per Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones, Bill Hader, Rachel Bloom, Awkwafina, Sterling K. Brown, Eugenio Derbez, Danny McBride, Peter Dinklage, Zach Woods, Dove Cameron, Lil Rel Howery, Beck Bennett, Nicki Minaj e Brooklynn Prince.

Sinossi. I pennuti arrabbiati e gli astuti maialini verdi arrivano nei cinema con una nuova avventura, Angry Birds 2: Il Film. All’emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo entrambe le loro isole, Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb (Danny McBride), e Grande Aquila (Peter Dinklage) recluteranno la sorella di Chuck, Silver (Rachel Bloom) e si uniranno alla squadra dei maialini, Leonard (Bill Hader), il suo assistente Courtney (Awkwafina) e il tecnologico Garry (Sterling K. Brown) per giungere a una tregua e creare un’improbabile supersquadra per salvare le loro isole.

Angry Birds 2 – Nemici per Sempre sarà rilasciato il 16 agosto 2019. In Italia dal 12 settembre.