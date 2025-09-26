Universal Pictures ha svelato il trailer di Anemone, il film che segna il ritorno sulla scena di Daniel Day-Lewis.

“Anemone” è un film drammatico psicologico, diretto da Ronan Day-Lewis al suo esordio alla regia, con una sceneggiatura co-scritta insieme al padre Daniel Day-Lewis, che torna a recitare dopo un ritiro di otto anni successivo a “Il filo nascosto“.

Il film avrà la sua prima mondiale nel corso dell’imminente New York Film Festival, seguita da un’uscita limitata nei cinema statunitensi il 3 ottobre e un’espansione l’11 ottobre, distribuita da Focus Features. In Italia, la première nazionale è prevista per il 31° Athens International Film Festival, in presenza di Daniel Day-Lewis, a beneficio della Spastics Society/Porta Anoichti. Non c’è ancora una data d’uscita nel nostro paese.

La trama del film Anemone

Ambientato nel Nord dell’Inghilterra, il film segue la storia di un uomo che intraprende un viaggio nei boschi per ricongiungersi con il fratello eremita, con cui condivide un passato complicato segnato da eventi traumatici di decenni prima. Tra i protagonisti spiccano Sean Bean nel ruolo di Jem, Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green e Samantha Morton, mentre Daniel Day-Lewis interpreta Ray Stoker.

Le riprese sono iniziate nell’ottobre 2024 a Manchester e Chester, con alcune interruzioni dovute a multe per i veicoli di scena, e la colonna sonora è stata composta da Bobby Krlic.

Guardate qui il trailer di Anemone