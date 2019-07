La pre-produzione di Venom 2 sembra entrata nella prima importante fase, ossia quella relativa alla ricerca del nuovo regista.

Secondo un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter, il regista del primo film, Ruben Fleischer, non tornerà per Venom 2, a tal proposito la Sony sembra intenzionata a trovare un sostituto in tempi brevissimi. La fonte ha rivelato che tra i registi incontrati in quest'ultima settimana, la Sony sembrerebbe intenta a collaborare con Andy Serkis.

Amato per il suo straordinario lavoro come attore in motion capture, Andy Serkis ha iniziato a lavorare come regista di seconda unità con Lo Hobbit, successivamente si è fatto apprezzare con Mowgli - Il figlio della giungla, rivisitazione in live-action del classico dell'animazione proposto da Netflix nel 2018.

La fonte ha specificato che al momento non esiste nessuna trattativa, solo un apprezzamento, pertanto ci sarà da attendere ancora prima di confermare tale notizia. Nel frattempo va ricordato che Tom Hardy ha già confermato il suo "scontato" ritorno nel ruolo di Eddie Brock/Venom.

Venom 2 sarà scritto da Kelly Marcel. Nel cast Tom Hardy e Woody Harrelson. Non esiste una data di rilascio al momento.