Andy Muschietti adatterà il suo The Flash dal fumetto Flashpoint

Il tanto agoniato cinecomic DC dedicato al celebre Flash sarà adattato dal fumetto Flashpoint, ora ne abbiamo conferma.

Così come annunciato qualche anno fa, prima del nuovo standby produttivo in cui è piombato la produzione, il cinecomic The Flash (titolo non definitivo) sarà adattato dal fumetto Flashpoint. A confermare tale scelta è stato in questi giorni il regista, Andy Muschietti.

Attraverso The Hashtag Show, il regista ha confermato l'utilizzo del fumetto Flashpoint per il suo film, confermando tra l'altro che la produzione dovrebbe iniziare verso la fine del 2020. Muschietti ha anche rivelato che si tratterà di una versione di Flashpoint abbastanza inedita.

La scelta di attingere al fumetto Flashpoint è sembrata da subito una scelta furba da parte della Warner Bros. Come noto, la timeline del DC Extended Universe non ha mai convinto i fan DC, pertanto l'utilizzo di Flashpoint potrebbe portare qualche importante accorgimento narrativo a tutto il franchise.

The Flash

Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson.

CAST: Ezra Miller.

TRAMA: Il film adatterà il fumetto Flashpoint.

AL CINEMA: In Usa dal 21 luglio 2022