Nel giorno in cui Star Wars: Andor avrebbe dovuto esordire con i primi due episodi, Disney+ ha condiviso con i fan un nuovo “affollatissimo” poster.

All’interno dell’artwork promozionale tutti i volti della ribellione capitanati da Cassian Andor (Diego Luna), ma anche alcuni dei nemici imperiali che vedremo nella serie Star Wars. Ricordiamo che la nuova release di Andor è prevista per il 21 settembre, ma con ben tre episodi rilasciati e non più due come da decisione iniziale. Ecco il poster qui di seguito:

Ecco un nuovo poster di #Andor, una serie originale Star Wars. I primi tre episodi saranno disponibili tra 3 settimane solo su #DisneyPlus. pic.twitter.com/hbVy14VQLe — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) August 31, 2022

STAR WARS: ANDOR

Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller, Forest Whitaker e Fiona Shaw. Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner.

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.