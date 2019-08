La produzione della seconda stagione di The Boys prosegue senza sosta, così come la pubblicazione continua di foto dal set... completamente insanguinate.

A postare le nuovissime foto dal set è stato uno dei protagonisti del cast, Karl Urban. Come anticipato, l'attore neozelandese posa in entrambe le foto con volto completamente coperto di sangue, proprio come nella prima foto (cliccate qui).

The Boys è stata sviluppata da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. Nel cast spazio per Karl Urban, Simon Pegg, Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Elisabeth Shue.

I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr, Banshee) e comprendono Starlight (Erin Moriarty, Captain Fantastic), Queen Maeve (Dominique McElligott, House of Cards), A-Train (Jessie T. Usher, Independence Day: Resurgence), The Deep (Chace Crawford, Gossip Girl) e Black Noir (Nathan Mitchell, Supernatural). L’attrice nominata ad un premio Oscar Elisabeth Shue (Leaving Las Vegas) interpretaMadelyn Stillwell, la Senior Vice President del dipartimento di Hero Management della Vought.

Sinossi. La storia narra dei “senza-potere” contro i potentissimi, The Boys, che si lanciano in un’eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought – la società multi-miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti. The Boys sono Hughie (Jack Quaid, The Hunger Games), Billy Butcher (Karl Urban, Star Trek), Mother’s Milk (Laz Alonso, Detroit), Frenchie (Tomer Capon, Hostages), e The Female (Karen Fukuhara, Suicide Squad). Simon Pegg (Mission: Impossible – Fallout) interpreta come guest star il padre di Hughie. I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr, Banshee) e comprendono Starlight (Erin Moriarty, Captain Fantastic), Queen Maeve (Dominique McElligott, House of Cards), A-Train (Jessie T. Usher, Independence Day: Resurgence), The Deep (Chace Crawford, Gossip Girl) e Black Noir (Nathan Mitchell, Supernatural).

La seconda stagione di The Boys sarà distribuita su Amazon Prime Video.