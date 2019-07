La release italiana con sequenze extra di Avengers: Endgame è oramai alle porte, ed anche il circuito The Space Cinema si prepara all’evento.

Come noto, la new release del film dei fratelli Russo è attesa per il prossimo 4 luglio, ed è per questo che stasera vi offriamo la possibilità di dare un’occhiata al comunicato ufficiale The Space Cinema per scegliere se tornare in sala, o meno.

AVENGERS: ENDGAME

IL FINALE DI PARTITA DELL’EROICA SAGA TORNA NELLE SALE THE SPACE CINEMA

In arrivo contenuti inediti e un gadget speciale per celebrare l’epilogo di un arco narrativo durato 10 anni

Roma, 2 luglio 2019 – Dopo il successo internazionale dell’ultimo capitolo della saga che ha raccolto numerosi riconoscimenti in giro per il mondo, l’eroico universo Marvel torna il 4 luglio nelle sale del circuito The Space Cinema con Avengers: Endgame, il film di supereroi che ha raggiunto i maggiori incassi di sempre.

L’episodio, che ha registrato record di adesioni e presenze, sarà nuovamente disponibile in alcune sale selezionate del circuito e si presenterà a tutti gli appassionati in una nuova versione con contenuti assolutamente inediti. A partire dall’introduzione speciale del regista Anthony Russo che svelerà dettagli interessanti sulla realizzazione e la creazione di uno dei film più acclamati della storia dell’Universo Marvel. Una seconda sorpresa riguarderà, invece, una scena rimasta incompleta e, di conseguenza, non inserita all’interno del film “originale” che adesso sarà mostrata a tutti gli appassionati fan.

In più, chi prenderà parte all’evento potrà assistere a un’anticipazione esclusiva sul prossimo Spider-Man: Far From Home, in arrivo nelle sale il prossimo 10 luglio, in cui Spider-Man dovrà raccogliere le forze per affrontare nuove minacce in un mondo che non sarà più quello di prima dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

The Space Cinema per l’occasione distribuirà, a tutti coloro che acquisteranno un titolo d’ingresso valido per l’evento, un poster celebrativo in edizione limitata disponibile dal 4 al 7 luglio, un’ulteriore sorpresa per celebrare l’epilogo di un arco narrativo durato 10 anni.

Per tutte le informazioni sull’evento, acquistare i biglietti e conoscere le sale del circuito interessate è possibile consultare il sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link oltre che la nuova applicazione mobile del circuito.