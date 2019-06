A meno di un mese dal rilascio nelle nostre sale, Spider-Man: Far From Home affronta la fase finale della colossale campagna promozionale, ed il rilascio del poster finale ne è la prova.

Nel final poster spazio anche per MJ (Zendaya) e Happy (Jon Favreau), due personaggi secondari, che però sembrano avere un certo peso nella storia del film.

Spider-Man: Far From Home è stato diretto da Jon Watts. La sceneggiatura è stata firmata da Chris McKenna e Erik Sommers. Nel cast Tom Holland, Zendaya, Michael Keaton, Marisa Tomei, J.B. Smoove, Numan Acar, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Remi Hii.

Ecco la sinossi. Peter Parker e i suoi amici si recano in Europa per le vacanze estive. Il gruppo, però, faticherà a rilassarsi, Peter dovrà accettare ad aiutare Nick Fury a venire a capo del mistero di alcune creature che stanno causando disastri naturali e distruzione in tutto il continente.

Spider-Man: Far From Home arriverà nelle sale Usa il 2 luglio 2019. In Italia l’10 luglio.