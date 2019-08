Il Marvel Cinematic Universe darà presto il suo speciale benvenuto a Kit Harington, celebre interprete della serie tv Il Trono di Spade.

La notizia non è ancora ufficiale, ma secondo Deadline l'annuncio potrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni, in corrispondenza del panel Marvel Studios del D23 Expo, la convention Disney attualmente in corso.

La fonte non si è spinta oltre il semplice annuncio, pertanto servirà munirsi di tanta pazienza per scoprire quale prossimo cinecomic del Marvel Cinematic Universe ospiterà nel proprio cast l'attore Kit Harington.

La Fase 4 dell'MCU è stata svelata durante lo scorso Comic-Con di San Diego, ma nei prossimi giorni dalla D23 Expo potrebbero arriva tante novità. Restate pertanto connessi sulle nostre pagine.

In quale ruolo vedreste Kit Harington? Commentate!