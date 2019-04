Un altro personaggio chiave dell’universo DC è pronto ad essere introdotto nella seconda stagione di Titans, siamo parlando niente di meno che di Bruce Wayne.

Deadline ha rivelato che Warner Bros Television ha messo sotto contratto Iain Glen (Game of Thrones) per dar vita ad una versione più vecchia di Bruce Wayne, aka Batman. La fonte non specifica se Iain indosserà o meno il costume di Batman. Ecco la descrizione del personaggio:

Dopo decenni in cui combatte i crimini come Batman, il miliardario Bruce Wayne è ancora determinato a proteggere Gotham dal male come era in principio. Dovendo riallacciare il rapporto con Dick Grayson, i due sperano di dare vita a una nuova dinamica mentre l’uomo cerca di aiutare il suo ex braccio destro e i Titans a ottenere il successo.

Titans è stata sviluppata da Greg Berlanti, Geoff Johns e Akiva Goldsman. Nel cast Tegan Croft, Anna Diop, Brenton Thwaites, Alan Ritchon, Minka Kelly, Ryan Potter, Bruno Bichir, Joshua Orpin, Esai Morales, Chella Man, Iain Glen.

Sinossi. Titans esplora uno dei team più popolari di sempre nel mondo dei fumetti. La serie segue un gruppo di futuri supereroi che vengono reclutati da ogni angolo dell’Universo della DC. Nella serie action Dick Grayson emerge dall’ombra per diventare il leader di un gruppo senza paura di nuovi eroi che comprende Starfire, Raven e altri.

Titans 2 arriverà in Usa su DC Universe. In Italia su Netflix.