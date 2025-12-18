Sony Pictures ha svelato il trailer finale di Anaconda, il reboot del grande classico action in arrivo al cinema nel 2026.

In attesa dell’uscita in sala, infatti, il nuovo trailer mostra un gruppo di amici in crisi di mezza età che decide di rifare un film per bambini nella giungla amazzonica, ma finisce per risvegliare una gigantesca anaconda assassina. Sequenze action, umorismo nero e tanto sangue: un mix tra commedia meta e monster movie old-school. Occhio all’easter egg nel finale!

Il film arriverà nelle sale americane questo Natale.

Anaconda | Il Trailer Finale

You’ll laugh until you’re blue in the face.



Don’t miss Jack Black and Paul Rudd in the comedy event of the season, #AnacondaMovie – in theatres this Christmas. Get tickets now. https://t.co/cTVvqhhnsm @Anaconda_Movie pic.twitter.com/lrZJvV5snk — Sony Pictures (@SonyPictures) December 18, 2025

La trama del nuovo film Anaconda

Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd) sono migliori amici fin dall’infanzia e hanno sempre sognato di rifare il loro film preferito di tutti i tempi: il “classico” cinematografico Anaconda. Quando una crisi di mezza età li spinge a buttarsi finalmente nell’impresa, partono per le profondità dell’Amazzonia per iniziare le riprese. Ma le cose si fanno serie quando appare improvvisamente una vera anaconda gigante, trasformando il loro set caotico e comico in in una trappola mortale. Il film che muoiono dalla voglia di girare? Potrebbe letteralmente ucciderli..

Sony Pictures ha consegnato nelle mani di Tom Gormican sia la sceneggiatura (sarà co-scritta con Kevin Etten) che la regia. In cabina di produzione spiccano i nomi di Brad Fuller e Andrew Form attraverso la loro casa di produzione Fully Formed. Nel cast, con Rudd e Black, è presente Daniela Melchior, ma anche Thandiwe Newton, Steve Zahn, Selton Mello, Ione Skye. Anaconda uscirà nelle sale USA il 25 dicembre 2025.

Note dal film Anaconda del 1997

Il primo film è approdato al cinema nel 1997 con un cast di tutto rispetto formato da Jennifer Lopez, Jon Voight, Owen Wilson e Ice Cube. Al Box Office ha incassato complessivamente 145 milioni di dollari. La trama del film originale segue una troupe di cineasti (in stile National Geographic) preso quasi “ostaggio” da un folle cacciatore: la sua missione è catturare il serpente più grande del mondo, l’anaconda.