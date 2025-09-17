Anaconda | Paul Rudd e Jack Black nel folle trailer italiano

Sony Pictures ha svelato il trailer ufficiale di Anaconda, il film che celebra il classico d’avventura del 1997, ma in una chiave narrativa completamente differente.

In arrivo nelle sale italiane da gennaio 2026, il film Anaconda porta in scena la bizzarra disavventura di una troupe cinematografica che da sempre ama di rigirare un remake del loro cult d’avventura sul mitico serpente gigante. Quella che parte come un’avventura divertente, però, si tramuta in una lotta per la sopravvivenza, il tutto con venature comiche vista la presenza di un duo di attori del calibro di Paul Rudd e Jack Black.

Guardate il trailer di Anaconda qui:

La trama del nuovo film Anaconda

Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd) sono migliori amici fin dall’infanzia e hanno sempre sognato di rifare il loro film preferito di tutti i tempi: il “classico” cinematografico Anaconda. Quando una crisi di mezza età li spinge a buttarsi finalmente nell’impresa, partono per le profondità dell’Amazzonia per iniziare le riprese. Ma le cose si fanno serie quando appare improvvisamente una vera anaconda gigante, trasformando il loro set caotico e comico in in una trappola mortale. Il film che muoiono dalla voglia di girare? Potrebbe letteralmente ucciderli..

Sony Pictures ha consegnato nelle mani di Tom Gormican sia la sceneggiatura (sarà co-scritta con Kevin Etten) che la regia. In cabina di produzione spiccano i nomi di Brad Fuller e Andrew Form attraverso la loro casa di produzione Fully Formed. Nel cast, con Rudd e Black, è presente Daniela Melchior, ma anche Thandiwe Newton, Steve Zahn, Selton Mello, Ione Skye. Anaconda uscirà nelle sale USA il 25 dicembre 2025.

Note dal film Anaconda del 1997

Il primo film è approdato al cinema nel 1997 con un cast di tutto rispetto formato da Jennifer Lopez, Jon Voight, Owen Wilson e Ice Cube. Al Box Office ha incassato complessivamente 145 milioni di dollari. La trama del film originale segue una troupe di cineasti (in stile National Geographic) preso quasi “ostaggio” da un folle cacciatore: la sua missione è catturare il serpente più grande del mondo, l’anaconda.