Amy Adams protagonista del film Nightbitch

Amy Adams sarà la protagonista di Nightbitch, film tratto dall'omonimo romanzo scritto da Rachel Yoder. Il libro verrà pubblicato nell'estate del 2021 ed è stato descritto come un'opera che parla in modo assurdo e feroce della maternità.

Al centro della storia di Nightbitch c'è una donna senza nome, un tempo artista, costretta a rimanere a casa dopo la nascita di suo figlio e con la crescente e angosciante preoccupazione che lei possa trasformarsi in un cane.

Il lungometraggio verrà prodotto da Annapurna Pictures. L’autrice del romanzo adatterà il film e sarà produttrice esecutiva al fianco di Megan Ellison, Sue Naegle e Sammy Scher per Annapurna. Adams e Stacy O’Neil produrranno attraverso Bond Group Entertainment.

Nightbitch segna la quinta collaborazione tra Annapurna Pictures e Amy Adams: le collaborazioni passate sono The Master, American Hustle, Her e Vice. Prossimamente vedremo l'attrice in Hillbilly Elegy, diretto da Ron Howard, e The Woman in the Widow diretto da Joe Wright.