A distanza di quasi trent’anni dal cult originale, la magia delle sorelle Owens torna finalmente sul grande schermo. Warner Bros. ha rilasciato il primo atteso teaser trailer di Amori & Incantesimi 2 (Practical Magic 2), il sequel che vede il ritorno delle icone Sandra Bullock e Nicole Kidman nei ruoli di Sally e Gillian.

Basato sul romanzo The Book of Magic di Alice Hoffman, il film promette di riavvolgere il nastro della magia ancestrale per affrontare una nuova, oscura minaccia.

La regia è stata affidata a Susanne Bier, mentre la sceneggiatura porta la firma prestigiosa di Akiva Goldsman e Georgia Pritchett. Il trailer ci immerge nuovamente in un’atmosfera sospesa tra il divertimento e il caos magico, con le sorelle Owens chiamate a spezzare una maledizione che mette a rischio l’intera stirpe familiare.

Amori & Incantesimi 2: un cast stellare tra vecchi ritorni e nuovi volti

Il sequel non si limita a celebrare il ritorno delle protagoniste, ma amplia l’universo magico con un cast di altissimo livello. Accanto alle confermate Stockard Channing e Dianne Wiest, che riprenderanno i ruoli delle eccentriche zie, troviamo nomi di spicco del panorama contemporaneo come Joey King, Maisie Williams, Lee Pace e Xolo Maridueña.

Il film, distribuito da Warner Bros. Pictures, è stato concepito come un grande evento cinematografico autunnale. L’uscita è fissata per il 10 settembre 2026.