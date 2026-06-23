MUBI continua a confermarsi il punto di riferimento assoluto per il cinema d’autore in Italia. Dopo aver infiammato il mercato cinematografico pochi giorni fa annunciando l’uscita in sala del fantascientifico Her Private Hell di Nicolas Winding Refn, il distributore globale ha svelato un altro colpo da maestro. In occasione del suo 25° anniversario, lo storico esordio alla regia di Alejandro G. Iñárritu, Amores Perros, sarà disponibile in streaming in esclusiva su MUBI a partire dal 10 luglio, in un inedito e straordinario restauro in 4K.

La pellicola, che ha segnato il debutto di una generazione d’oro lanciando a livello internazionale Iñárritu, l’attore Gael García Bernal e il direttore della fotografia Rodrigo Prieto, sta attualmente trovando spazio nei cinema degli Stati Uniti proprio grazie a questo nuovo restauro, prima di approdare direttamente nella library digitale della piattaforma.

Un incidente d’auto e tre storie incrociate: il cult che ha rivoluzionato il cinema

Sullo sfondo di una viscerale e caotica Città del Messico, Amores Perros intreccia tre storie umane e drammatiche unite da un devastante incidente d’auto: due fratelli innamorati della stessa donna, un uomo disposto a rinunciare a tutto per una modella e un ex sicario costretto a fare i conti con i propri demoni. Attraverso una riflessione su amore, perdita e destino, Iñárritu compone un mosaico frammentario ma incalzante che ha ridefinito il linguaggio cinematografico del ventunesimo secolo.

Ad arricchire questa celebrazione, la casa editrice MACK ha pubblicato un prestigioso volume dedicato al film, costruito come un collage visivo tra storyboard originali di Fernando Llanos, fotografie di backstage e appunti scritti a mano dallo stesso Iñárritu. Il libro vanta inoltre prestigiosi contributi testuali firmati da registi del calibro di Denis Villeneuve (Dune) e Walter Salles.

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