Amazon MGM Studios ha scelto David F. Sandberg per la regia di un nuovo film ispirato alla saga horror Amityville Horror.

Dopo una serie di sequel non esattamente all’altezza delle aspettative, il compito di spaventare a dovere il pubblico con la saga Amityville Horror è passato a David F. Sandberg, uno che conosce benissimo il genere horror, ricordate Lights Out? A confermare la notizia un articolo del the Hollywood Reporter.

Il colosso Amazon non sarà solo nella produzione, di fatto in cabina di produzione spicca i nomi di Peter Safran e John Rickard della Safran Company, con Natalia Safran e Lotta Losten della Safran Company che saranno produttori esecutivi. Ian Goldberg e Richard Naing hanno scritto la sceneggiatura, dopo aver scritto quella del successo globale “The Conjuring: Il rito finale“.

Nessun altro dettaglio è stato svelato.

Amityville Horror, una saga che ha ispirato il genere horror

Il film originale Amityville Horror (1979), interpretato da James Brolin, Margot Kidder e Rod Steiger, racconta la storia di una giovane coppia che acquista una casa infestata da entità maligna che porta alla distruzione dell’intera famiglia. Il film è basato sull’omonimo romanzo di Jay Anson del 1977.

Il nuovo Amityville Horror farà parte di una saga lunghissima che include anche il remake nel 2005 con Ryan Reynolds, Melissa George e Philip Baker Hall. La saga ha anche visto il debutto di Chloë Grace Moretz. Il film originale del 1979 ha incassato 86.4 milioni di dollari al box office. Altri film del franchise includono “Amityville II: The Possession”, “Amityville 3-D” e “Amityville: The Awakening”.