FX ha annunciato la data di uscita di American Horror Story 13, l’atteso tredicesimo capitolo della celebre serie antologica che farà il suo debutto ufficiale sul network americano il prossimo 24 settembre. La release sarà globale e contemporanea, con gli episodi che verranno resi disponibili in streaming sulla piattaforma Disney+ per il pubblico internazionale.

Per celebrare l’evento e l’imminente debutto, la produzione ha pianificato una massiccia campagna promozionale che partirà dal San Diego Comic-Con (in programma dal 23 al 26 luglio), dove imponenti poster teaser occuperanno la facciata dell’Hilton San Diego Bayfront e una flotta di camioncini dei gelati a tema offrirà dolci sinistri ispirati alle passate stagioni dello show.

American Horror Story 13: trama cast e il ritorno delle stelle della serie su Disney+

Questo nuovo capitolo è stato concepito come una vera e propria celebrazione “all-star” per fare giustizia al numero più temuto del genere horror. La sinossi ufficiale rilasciata da 20th Television anticipa un’unione senza precedenti di storie e personaggi, invitando i fan a preparare i propri pentacoli per una sorpresa suprema. La narrazione promette infatti di ricollegarsi all’eredità decennale dello show (capace di superare i 700 milioni di ore di visualizzazione nel mondo), incrociando i destini e le ambientazioni che hanno ridefinito il genere in TV: dalla celebre Murder House alla congrega delle streghe di Coven, passando per il Freak Show, l’Hotel e l’Apocalisse.

Il cast di questa tredicesima stagione mette a segno una reunion leggendaria che vedrà il ritorno simultaneo dei volti più amati e storici della serie, tra cui Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman. Accanto a loro, la grande novità nel cast è rappresentata dal debutto assoluto nella serie della popstar internazionale Ariana Grande. Alla produzione esecutiva dello show, oltre a Murphy e Falchuk, figura una ricca squadra di collaboratori storici tra cui Ned Martel, Charlie Carver, Eric Kovtun e Tim Minear, pronti a dare vita a quello che si preannuncia come il capitolo definitivo della saga.

Scheda Tecnica

Titolo italiano: American Horror Story 13

American Horror Story 13 Titolo originale: American Horror Story: 13

American Horror Story: 13 Showrunner / Creatori: Ryan Murphy, Brad Falchuk

Ryan Murphy, Brad Falchuk Cast: Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Ariana Grande

Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Ariana Grande Produzione: 20th Television, Ryan Murphy Productions, FX Productions

20th Television, Ryan Murphy Productions, FX Productions Data di uscita: 24 settembre 2026

24 settembre 2026 Distribuzione: Disney+ / FX