Il miracolo di Ryan Murphy si è compiuto. Nonostante le dichiarazioni tranchant rilasciate solo un anno fa al Glasgow Film Festival (“Oh Cristo, no, non lo farò”), Jessica Lange è stata fotografata sul set della tredicesima stagione di American Horror Story.

Le immagini mostrano l’attrice affacciata a una finestra, elegantissima in un abito blu e tacchi alti, esse confermano una volta e per tutte il suo ritorno nel franchise dopo l’ultima apparizione lampo in Apocalypse (2018). Si tratta di un evento storico per la serie: la Lange è stata di fatto il pilastro delle prime quattro stagioni, regalando interpretazioni leggendarie come Constance Langdon e Suor Jude, e il suo ritorno suggerisce una stagione che vuole onorare le radici “horror” dello show, o almeno così si spera.

AHS 13: un cast stellare per la stagione del ritorno alle origini

Il ritorno di Jessica Lange non è l’unica sorpresa di questa tredicesima iterazione. Ryan Murphy sembra aver “riunito la banda” per quello che molti definiscono il capitolo definitivo dell’antologia FX. Ricordate il video di presentazione del cast? Accanto alla Lange, vedremo nuovamente icone del calibro di Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett e Kathy Bates. Il cast si arricchisce inoltre della presenza di Ariana Grande, insieme ai volti noti di Emma Roberts, Billie Lourd e Gabourey Sidibe.

Le riprese sono attualmente in corso e la messa in onda è prevista tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 su FX e in streaming su Hulu/Disney+.