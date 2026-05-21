La produzione della tredicesima stagione di American Horror Story continua ad ampliare la propria rosa di interpreti. FX ha ufficializzato l’ingresso di quattro attori nel cast dei prossimi episodi della serie antologica ideata da Ryan Murphy e Brad Falchuk.
Il nuovo aggiornamento proveniente da Deadline rivela che la novità principale per gli appassionati della saga riguarda il ritorno di due storici volti legati alla quarta stagione (Freak Show). John Carroll Lynch riprenderà ufficialmente i panni di Twisty il Clown, uno dei serial killer più celebri e spaventosi dell’intero universo di AHS. Insieme a lui, anche l’attore Mat Fraser tornerà a interpretare il ruolo di Paul, l’uomo sigillo.
Accanto ai due ritorni, la produzione ha contrattualizzato Mena Suvari (American Beauty) in un ruolo secondario non ancora svelato e Berto Colón (The Night Agent). Quest’ultimo interpreterà Joe, il portiere dell’edificio in cui si svilupperanno le vicende del personaggio interpretato dalla veterana della serie Jessica Lange.
Il maxi crossover della tredicesima stagione e i dettagli della produzione FX
La trama della stagione 13 di American Horror Story, la cui uscita è pianificata negli Stati Uniti per il prossimo autunno, si collegherà direttamente agli eventi narrati nella terza stagione (Coven), orchestrando un massiccio crossover tra le diverse epoche del franchise.
I quattro attori si uniscono a un gruppo di protagonisti già confermati durante gli Upfront Disney, che vede il ritorno in blocco delle icone storiche del brand: Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts e la popstar Ariana Grande.
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