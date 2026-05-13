La stagione numero 13 di American Horror Story si preannuncia come il capitolo definitivo della serie antologica di FX. Durante la presentazione degli Upfront Disney a New York, è stato schierato un parterre di star che ha confermato le ambizioni monumentali di Ryan Murphy per questo nuovo ciclo di episodi, previsto per il debutto il prossimo autunno.

Ariana Grande e Paul Anthony Kelly sono le grandi novità nel cast di AHS 13.

Come riportato da The Hollywood Reporter, Paul Anthony Kelly (fresco del successo nel ruolo di JFK Jr. in Love Story) si unisce ufficialmente alla famiglia di Murphy. Ma il nome che sta già scatenando i social è quello di Ariana Grande, che torna a collaborare con il creatore dopo l’esperienza in Scream Queens. Accanto ai nuovi arrivati, la stagione 13 vedrà il ritorno in massa delle colonne portanti della serie: Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman e l’iconica Jessica Lange.

Il ritorno del “Coven” e delle icone del passato

La vera sorpresa rivelata da FX riguarda la natura della trama. Molti degli attori storici riprenderanno i loro ruoli iconici delle stagioni precedenti. La descrizione ufficiale rilasciata dal network cita esplicitamente la Murder House, la congrega delle streghe (Coven), il Freak Show, l’Hotel e l’Apocalisse.

Il comunicato si chiude con un riferimento che non è passato inosservato ai fan più attenti: “Accendete le candele, disegnate i vostri pentacoli e preparatevi per una sorpresa Suprema“. L’enfasi sulla parola “Supreme” suggerisce un ritorno centrale delle streghe di New Orleans, promettendo un crossover che potrebbe ridefinire l’intera mitologia della serie.