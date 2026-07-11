Il ritorno sul set di American Horror Story, l’antologia horror più celebre del piccolo schermo, si apre con un clamoroso scossone produttivo.

Il The Hollywood Reporter ha riferito oggi che la popstar internazionale Ariana Grande non farà più parte del cast di American Horror Story 13. La cantante e attrice ha dovuto rinunciare al progetto a causa di insuperabili conflitti di programmazione con le tappe del suo Eternal Sunshine tour, che si concluderà a Londra solo alla fine di agosto, sovrapponendosi irrimediabilmente con le riprese dello show.

La produzione intanto ha avviato i lavori a New York svelando che la tredicesima stagione vedrà i protagonisti riprendere gli iconici personaggi di Coven, l’amatissima terza stagione a tema stregoneria.

American Horror Story 13: trama cast e il ritorno di Jessica Lange e Sarah Paulson

La sinossi ufficiale rilasciata da FX anticipa un capitolo monumentale concepito per fare giustizia al numero più temuto del genere horror, promettendo una “sorpresa suprema” per la quale gli spettatori dovranno preparare candele e pentacoli. Nonostante la defezione di Ariana Grande, la serie tv metterà a segno una reunion leggendaria richiamando contemporaneamente sul set tutti i volti storici e i veterani dell’antologia creati da Ryan Murphy e Brad Falchuk. Il cast vedrà infatti il ritorno in grande stile di Jessica Lange, Sarah Paulson ed Evan Peters, affiancati da star del calibro di Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman.

Il debutto di American Horror Story 13 è fissato negli Stati Uniti per giovedì 24 settembre su FX, mentre in Italia la serie arriverà in esclusiva streaming all’interno del catalogo della piattaforma Disney+.

Per Ariana Grande si trattava di un ritorno alla corte di Ryan Murphy dopo l’esperienza del 2015 nella serie cult Scream Queens. Anche senza la sua presenza, la produzione punta a superare i record di un franchise capace di superare le 700 milioni di ore visualizzate a livello globale, espandendo un immaginario horror che negli anni ha saputo esplorare case infestate, manicomi, hotel maledetti e l’apocalisse stessa, e che ora è pronto a far risorgere la congrega di streghe più famosa della televisione contemporanea.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: American Horror Story: 13

American Horror Story: 13 Regia / Showrunner: Ryan Murphy, Brad Falchuk, Tim Minear

Ryan Murphy, Brad Falchuk, Tim Minear Sceneggiatura: Ryan Murphy, Brad Falchuk

Ryan Murphy, Brad Falchuk Cast: Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman

Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman Produzione: Ryan Murphy Productions, 20th Television, FX Productions

Ryan Murphy Productions, 20th Television, FX Productions Distribuzione: Disney+