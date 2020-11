American Horror Stories: Il primo poster della serie spin-off

Dopo il primo poster della decima stagione di American Horror Story, l’eccentrico autore Ryan Murphy quest’oggi ha regalato aggiornamenti anche su American Horror Stories, la serie spin-off annunciata lo scorso maggio.

Con il primo inquietante poster, Ryan Murphy ha difatti regalato alcuni piccoli dettagli sulla sua nuova avventura horror nel mondo delle serie tv antologiche.

Nel particolare, Murphy ha rivelato che gli episodi in via di sviluppo saranno 16, ognuno della durata di circa un’ora. L’autore ha poi rivelato che American Horror Stories si concentrerà su miti, leggende e tradizioni del genere horror. Inoltre ha rivelato che alcuni dei membri del cast storico di American Horror Story saranno coinvolti (tra questi Sarah Paulson), così come la regia di un episodio sarà curata proprio da lui.

Non resta che attendere nuovi sviluppi in merito. Qui di seguito il poster.