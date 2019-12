Con la lista dei Migliori Film del 2019 (qui) torniamo a parlare degli AFI Awards, ovvero i premi assegnati dall'American Film Institute, e questa volta lo facciamo riguardo le Migliori Serie Tv.

Nella lista delle Migliori Serie Tv spicca la presenza massiccia di prodotti targati HBO, a tal proposito sono presenti Game Of Thrones, Chernobyl, ma anche Watchmen. Anche il colosso dello streaming Netflix si è fatto strada con la presenza di serie quali The Crown, Unbelievable e When They See Us.

Ma diamo una lettura alla lista completa.

Chernobyl – HBO

The Crown – Netflix

Fosse/Verdon – FX

Game Of Thrones – HBO

Pose – FX

Succession – HBO

Unbelievable – Netflix

Veep – HBO

Watchmen – HBO

When They See Us – Netflix

Special Award: