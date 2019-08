FX ha diffuso le prime informazioni relative alla terza stagione di American Crime Story, svelando che il tema riguarderà lo scandalo Monica Lewinsky.

La produzione della terza stagione inizierà il prossimo febbraio, con una release già fissata per il 27 settembre del 2020, ovviamente tramite FX. Il team creativo vedrà Sarah Burgess nel ruolo di sceneggiatore, con il testo di Jeffrey Toobin - dal titolo - A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President a fare da fonte.

Riguardo il cast, invece, Beanie Feldstein interpreterà Monica Lewinsky, Sarah Paulson sarà Linda Tripp, mentre Annaleigh Ashford sarà Paula Jones. Nessuna informazione al momento riguardante il ruolo di Bill Clinton.

Un'ultima informazione riguarda il titolo ufficiale della terza stagione, il quale è stato identificato come Impeachment: American Crime Story.