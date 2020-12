America Chavez farà il suo esordio in Doctor Strange 2

Posted on

Mancava solo l’ufficialità, ed ora è finalmente arrivata: Benedict Wong tornerà per Doctor Strange in the Multiverse of Madness. L’attore ha confermato di far parte del cast del sequel di Doctor Strange solo oggi, e questo nonostante il ritorno del suo “Wong” fosse da tutti dato più che scontato. Intervistato da Collider (via WGTC), infatti,