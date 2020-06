AMC ha rinnovato Gangs of London per una seconda stagione

L’emittente AMC ha fatto sapere di aver rinnovato la serie Gangs of London per una seconda stagione.

Ancora inedita – in Italia andrà in onda dal 6 luglio su Sky Atlantic – la serie creata da Gareth Evans e Matt Flannery ha ottenuto il favore dei piani alti di AMC, riuscendo a strappare in anticipo il rinnovo per una nuova sessione episodica.

GANGS OF LONDON

PRODUZIONE : I creatori della serie sono Gareth Evans (The Raid, presente nella nostra top-50 degli ultimi vent’anni) e Matt Flannery. La prima sarà composta da nove episodi, sotto la produzione di Sky Studios, Pulse Films e Sister Pictures.

: I creatori della serie sono Gareth Evans (The Raid, presente nella nostra top-50 degli ultimi vent’anni) e Matt Flannery. La prima sarà composta da nove episodi, sotto la produzione di Sky Studios, Pulse Films e Sister Pictures. CAST : Colm Meaney, Joe Cole, Sope Dirisu, e Lucian Msamati

: Colm Meaney, Joe Cole, Sope Dirisu, e Lucian Msamati TRAMA : Da più di 20 anni Finn Wallace (Colm Meaney), il patriarca, è infatti il criminale più potente della città. Basa il proprio potere su una fragile alleanza di bande criminali da ogni angolo del mondo che contrabbandano ogni cosa. Miliardi di sterline circolano ogni anno nella sua organizzazione. Ora è morto, e nessuno sa chi ne ha commissionato l’omicidio. Con temibili nemici a ogni angolo e tutte le gang della città pronte a tutto per prendere il potere, sarà Sean Wallace (Joe Cole, Peaky Blinders), aiutato dalla famiglia Dumani, a subentrare alla guida della famiglia e dell’organizzazione criminale. Per vendicare il padre sarà pronto a mettere a repentaglio la difficile alleanza fra le gang della capitale britannica.

: Da più di 20 anni Finn Wallace (Colm Meaney), il patriarca, è infatti il criminale più potente della città. Basa il proprio potere su una fragile alleanza di bande criminali da ogni angolo del mondo che contrabbandano ogni cosa. Miliardi di sterline circolano ogni anno nella sua organizzazione. Ora è morto, e nessuno sa chi ne ha commissionato l’omicidio. Con temibili nemici a ogni angolo e tutte le gang della città pronte a tutto per prendere il potere, sarà Sean Wallace (Joe Cole, Peaky Blinders), aiutato dalla famiglia Dumani, a subentrare alla guida della famiglia e dell’organizzazione criminale. Per vendicare il padre sarà pronto a mettere a repentaglio la difficile alleanza fra le gang della capitale britannica. DISTRIBUZIONE : In Italia dal 6 luglio 2020 su Sky Atlantic.

: In Italia dal 6 luglio 2020 su Sky Atlantic. NEWS: La seconda stagione è stata confermata.