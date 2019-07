E' tempo di novità importanti per gli utenti di Amazon Prime Video, è infatti certo il rinnovo per una quinta stagione di The Expanse.

La conferma è stata ufficializzata nella notte, e la decisione arriva nonostante la quarta stagione sia ancora lontana dall'approdare su Amazon Prime Video. A tal proposito, vi ricordiamo che un primo teaser trailer della quarta stagione di The Expanse è stato mostrato durante il Comic-Con (lo potete vedere a questo indirizzo).

Lo show è stato scritto e creato da Mark Fergus e Hawk Ostby.

La serie The Expanse è ambientata 200 anni nel futuro e si basa sui romanzi scritti da Daniel Abraham e Ty Franck, usando il nome James S.A. Corey, impegnati anche come produttori esecutivi dell’adattamento televisivo insieme allo showrunner Naren Shankar.

I protagonisti sono Steven Strait, Shohreh Aghdashloo, Dominique Tipper, Cas Anvar, Wes Chatham e Frankie Adams. Tra i nuovi arrivi nel cast della quarta stagione ci saranno Rosa Gilmore, Keon Alexander, Jess Salguiero e Burn Gorman.

The Expanse 4 arriverà su Amazon Prime Video dal 13 dicembre 2019.

