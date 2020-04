Amazon Prime Video distribuirà My Spy, film con Dave Bautista

Amazon Studios ha acquisito i diritti di distribuzione mondiale di My Spy, action comedy con protagonista Dave Bautista.

Inizialmente destinato alle sale cinematografiche, My Spy ha subito la stessa sorte di altre pellicole in questo triste periodo in cui l'emergenza Coronavirus ha fatto chiudere i cinema di mezzo mondo.

Dopo aver spostato l'uscita teatrale dal 13 marzo al 17 aprile, STX Entertainment ha deciso di cedere i diritti di distribuzione ad Amazon Studios. Ad oggi non è ancora nota la data di rilascio, ma è chiaro che il film potrebbe approdare su Amazon Prime Video molto presto.

MY SPY

CAST : Dave Bautista, Chloe Coleman, Kristen Schaal, Ken Jeong e Parisa Fitz-Henley.

TRAMA : La pellicola segue le vicende di un duro agente della CIA (Bautista) che si ritrova in balia di una bambina di 9 anni quando viene inviato sotto copertura a proteggere la famiglia della piccola.

IN TV: Prossimamente su Amazon Prime Video.

IL TRAILER