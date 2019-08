Per la rubrica Indie Movie Stars siamo lieti di annunciarvi l'ingresso nel catalogo Amazon Prime Video di due film da noi seguiti nel recente passato, ossia Fino all'Inferno e The Wicked Gift.

Il colosso dello streaming Amazon ha annunciato ieri di aver accolto nel suo immenso catalogo i due film diretti da Roberto D'Antona, a tal proposito in questo nostro aggiornamento vi rimandiamo al comunicato ufficiale L/D Production Company.

The Wicked Gift e Fino All’Inferno disponibili su Amazon Prime Italia da oggi

I due film di Roberto D’Antona targati L/D Production Company entrano ufficialmente nel catalogo della piattaforma di streaming di riferimento per il cinema e le serie TV di culto.

The Wicked Gift e Fino All’Inferno, i due primi film di Roberto D’Antona prodotti dalla L/D Production Company sono da oggi disponibili su Amazon Prime anche per l’Italia. Il primo, The Wicked Gift, è un horror psicologico dalle tinte sovrannaturali, che racconta la storia di un uomo comune che si ritrova improvvisamente ad affrontare i demoni – non solo metaforicamente parlando – del proprio passato.

Il secondo è una pellicola crime/action con risvolti horror, in cui una banda di giovani criminali in fuga verso un nuovo futuro si ritrova catapultata in un incubo popolato di misteriosi uomini in nero, criminali senza scrupoli e ingegneria genetica. Entrambi i lungometraggi sono permeati di riferimenti all’estetica degli anni 80 e si discostano totalmente, per le tematiche trattate, per il rigore della messa in scena e per la qualità tecnica, dai canoni del Cinema indipendente e si avvicinano maggiormente a quelli del cinema mainstream.

“Il mio Cinema – spiega il regista Roberto D’Antona – ha l’intento di intrattenere, divertire e regalare brividi genuini, siano essi di paura, tensione o eccitazione. Il Cinema, per me, deve trasportare il pubblico altrove, in mondi altri, attraverso avventure incredibili, dove l’unico limite è l’immaginazione. I miei riferimenti? John Carpenter, Sam Raimi, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, ma anche James Wan, David Fincher o il poliziesco italiano”.

Da oggi, i due primi film della L/D Production Company, società fondata dallo stesso D’Antona con la propria socia e attrice Annamaria Lorusso, sono sbarcati quindi sulla piattaforma di riferimento per lo streaming di qualità, ovvero Amazon Prime, dopo essere passati nel corso del 2018, nei più classici circuiti cinematografici italiani e esteri.

“La cosa che mi rende più orgogliosa e felice – spiega Annamaria Lorusso, coprotagonista in entrambe le pellicole – è che da oggi The Wicked Gift e Fino All’Inferno siano disponibili per il grande pubblico italiano. Amazon Prime, come è stato anche per la nostra serie The Reaping (2017: ndr.), porterà questi nostri due progetti nelle case di tutti gli italiani, una grande occasione per la L/D Production Company e per il Cinema indipendente italiano in generale”.

Entrambi i film vantano la direzione della fotografia di Stefano Pollastro, il makeup di Paola Laneve e la brillante colonna sonora di Aurora Rochez.

Nel frattempo, l’ultima fatica di D’Antona - The Last Heroes – Gli Ultimi Eroi - troverà distribuzione a breve grazie a CG Entertainment, ma il team L/D è già al lavoro con il prossimo film horror Caleb. Stay tuned!