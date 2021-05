Amazon ha acquisito la MGM per 8.5 miliardi di dollari

Se l’acquisto della 20th Century Fox da parte della Disney ha tenuto banco per mesi, l’acquisizione della storica MGM (Metro Goldwyn Mayer) da parte di Amazon è salita subito agli onori della cronaca ed è destinata a far discutere per diverso tempo.

Dopo le indiscrezioni che si sono susseguite nei giorni scorsi, secondo le quali il colosso dell’e-commerce sembrava fosse in trattative per comprare lo studio, oggi è arrivata dunque la conferma: Amazon ha comprato MGM per la cifra di 8.45 miliardi di dollari.

Amazon ha tenuto a precisare che preserverà il vasto catalogo dell’MGM fondata nel lontano 1924 quando Hollywood era agli albori e si chiamava ancora Hollywoodland. Il catalogo, infatti, conta più di quattromila film e quasi ventimila episodi di serie tv andando dunque ad arricchire quello di Amazon Prime Video.

Tra i prodotti presenti all’interno del catalogo di MGM è opportuno ricordare le saghe di Rocky (compresi i due film dedicati a Creed) e James Bond (tranne No Time To Die in quanto facente parte dell’accordo con United Artist), La Pantera Rosa e serie tv come Fargo e The Handmaid’s Tale.