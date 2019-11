Ogni classe sociale che si rispetti ha dovuto battersi contro la classica orda di zombies, ora è pertanto il turno di dare questo "onere" ai Narcos.

Amazon ha annunciato la distribuzione di Narcos vs Zombies, una serie tv da otto episodi messicana, dove a battersi per la vita in un'apocalisse zombie sono i membri di un cartello di droga messicano.

Ideata e scritta da Nicolas Entel, la serie tv conterà sulla produzione di Dynamo e Red Creek Productions, con in co-scrittura Miguel Tejada Flores e regia di Rigoberto Castañeda.

La trama racconterà di un’apocalisse zombie insolita, con l’orda di non morti a spingere sul confine tra il Messico e gli Stati Uniti. A doverla fronteggiare ci saranno i cartelli della droga messicani e i militari statunitensi. Il signore della droga messicano Alonso Marroquín (Peris-Mencheta), fuggito da una prigione di massima sicurezza insieme a suo figlio Lucas (Nery Arredondo), troverà rifugio in una clinica di recupero situata sul lato statunitense del confine. Il team di forze speciali messicane alla sua ricerca verrà infettato dal classico esperimento militare fallito e lo zombismo presto dilagherà. L’esercito statunitese scenderà in campo per combattere contro i non morti.

Narcos vs Zombies sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 2020.