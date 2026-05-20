Amarga Navidad: recensione del nuovo film di Almodóvar

Accolto dagli applausi e dal calore del pubblico della Croisette, Amarga Navidad segna il ritorno di Pedro Almodóvar al Festival di Cannes.

Il film si tinge di sfumature inedite, intime e spietate. Si rivela fin dalle prime inquadrature un’opera nata da un’urgenza profondamente personale, un labirinto autoreferenziale che rinuncia alla linearità classica per esplorare i confini, mai così labili, tra realtà e finzione.

Il regista spagnolo mette in scena un sofisticato gioco di specchi: da un lato c’è Elsa, una regista segnata dal lutto e da una fragilità emotiva sul punto di esplodere; dall’altro Raúl, un cineasta in crisi creativa che tenta di ritrovare se stesso scrivendo proprio la storia di Elsa. In questo cortocircuito narrativo, i due protagonisti diventano l’uno la proiezione dell’altro, ed entrambi, inevitabilmente, l’alter ego di Almodóvar stesso.

Amarga Navidad: tra blocco creativo e freddezza analitica

La struttura del film è volutamente instabile. Le linee narrative si intersecano, si sovrappongono e si contraddicono, restituendo l’impressione di un racconto che si costruisce e si destruttura sotto gli occhi dello spettatore. Almodóvar non vuole guidarci con chiarezza, ma preferisce scaraventarci dentro le incertezze del processo creativo. Il risultato è un’opera affascinante ma irregolare: a sequenze di altissima densità drammatica si alternano frammenti che sembrano incompleti, quasi fossero bozze di una sceneggiatura in divenire. Una scelta coerente con il tema del blocco creativo, ma che rischia di creare una barriera emotiva con il pubblico.

La regia di rappresenta il cuore più radicale della pellicola. Attraverso il personaggio di Raúl, Almodóvar demistifica il ruolo dell’artista senza alcuna idealizzazione. Il protagonista è ambiguo, a tratti sgradevole, portavoce di una verità cruda: creare significa appropriarsi, spesso senza consenso, del dolore e delle vite altrui. Rispetto al calore del melodramma a cui il regista ci ha abituati, qui si avverte uno sguardo più analitico, freddo e disincantato.

Se la narrazione si fa frammentaria, il piano visivo conserva intatta la firma estetica del maestro iberico. La fotografia di Pau Esteve Birba costruisce quadri di precisione pittorica ed elegante compostezza. Il colore si fa linguaggio: i toni densi e controllati degli interni amplificano il senso di isolamento dei personaggi, mentre i paesaggi aperti dell’isola offrono uno spazio libero e sospeso per il confronto interiore.

Tuttavia, questa perfezione formale flirta pericolosamente con l’artificialità, rischiando di far prevalere la bellezza plastica sull’immediatezza del sentimento. Un discorso simile vale per la colonna sonora di Alberto Iglesias: costante, intensa e prepotentemente melodrammatica. Se in alcuni passaggi funge da collante emotivo, in altri risulta quasi soffocante, togliendo spazio al valore terapeutico del silenzio.

Amarga Navidad è un’opera che mette in scena il rapporto tra vita e racconto con una sincerità che sfiora l’autocritica.

Il cast si adegua a questo registro di rigorosa sottrazione. Bárbara Lennie tratteggia una Elsa fragile e inquieta, costantemente in bilico, mentre Leonardo Sbaraglia evita ogni facile empatia per restituire un Raúl complesso e moralmente ambiguo. Ottimi anche i comprimari, sebbene l’impressione generale è che i personaggi siano talvolta più funzionali al saggio teorico di Almodóvar che non individui autonomi con cui vibrare all’unisono.

Amarga Navidad è un film ambizioso che rifiuta la strada della gratificazione immediata. Non cerca la lacrima, ma la riflessione; non vuole emozionare, ma interrogare. È un’opera imperfetta, che lascia una traccia marcatamente intellettuale. Ma è proprio in questa costante tensione tra splendore formale e distacco analitico che risiede la sua identità più autentica e coraggiosa.

Dopo la presentazione al Festival di Cannes, dove la pellicola è in concorso per la Palma d’Oro, Amarga Navidad sarà distribuito in Italia dal 21 maggio da Warner Bros. Pictures.

Amarga Navidad: recensione del nuovo film di Almodóvar Regista: Pedro Almodóvar Data di creazione: 2026-05-20 10:22 Valutazione dell'editor

3.5