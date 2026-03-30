Arriverà il 21 maggio il nuovo film di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, con protagonisti Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit e Quim Gutiérrez. Vi presentiamo il teaser trailer e teaser poster italiani.

Scritto e diretto da Pedro Almodóvar, AMARGA NAVIDAD è prodotto da Agustín Almodóvar. Le musiche sono firmate da Alberto Iglesias, la direzione della fotografia è di Pau Esteve Birba e il montaggio di Teresa Font (AMAE). La scenografia è curata da Antxón Gómez, il suono in presa diretta da Sergio Bürmann, i costumi da Paco Delgado, il trucco da Ana López-Puigcerver e le acconciature da Manolo García.

Amarga Navidad | sinossi

Amarga Navidad racconta l’alternarsi di due storie. La prima ha per protagonista Elsa, una regista di spot pubblicitari, nel 2004, durante il lungo ponte festivo del mese di dicembre. La seconda si svolge nel 2026 ed è incentrata su Raúl, uno sceneggiatore e regista che sta scrivendo un copione che presto scopriremo essere la storia di Elsa, del suo compagno Bonifacio e delle sue amiche Patricia e Natalia. Mescolata alla finzione, Elsa diventa in qualche modo l’alter ego di Raúl, che ricorre all’autofinzione come soluzione a una lunga stagione di aridità creativa. Guardando dentro se stesso, Raúl non può fare a meno di rivolgere lo sguardo anche alle persone che compongono il suo universo più intimo: il suo compagno e la sua assistente.

Il film racconta lo stretto legame tra realtà e finzione, tra ispirazione e vita, e apre una riflessione sui limiti dell’autofinzione.

Amarga Navidad è prodotto da El Deseo e uscirà in Italia il 21 maggio 2026 distribuito da Warner Bros. Pictures.

Amarga Navida | teaser trailer