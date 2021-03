Anche Alysia Reiner si aggiunge al cast di Ms Marvel

Il cast della serie Ms Marvel potrà contare sulle doti recitative di Alysia Reiner, attrice apprezzata in Orange is the New Black.

L’annuncio dell’ingaggio di Alysia Reiner, ad onor di cronaca, non è stato confermato da casa-madre Marvel Studios, ma a farlo è stato inavvertitamente l’attore Laith Nakli attraverso il suo account Instagram. Ecco le sue parole:

“Abbiamo chiuso le riprese di Ms. Marvel, che esperienza. Proprio quando pensavo che non potesse andare meglio è successo quando Alysia Reiner si è unita al cast. 16 anni di amicizia e lavoro insieme. Grazie Sana Amanat e i fantastici registi Bilall Fallah, Adil El Arbi, Meera Menon e l’incredibile cast! Non vedo l’ora che il mondo veda questo show.“

Il ruolo assegnato all’attrice è al momento un mistero.

Ecco il post-social di Laith Nakli:

Ms Marvel

PRODUZIONE: La serie sarà sviluppata da Kevin Feige per conto di Marvel Studios. Tra i registi Adil El Arbi, Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy, Meera Menon. Nel ruolo di showrunner spazio per Bisha K. Ali. CAST: Iman Vellani, Matt Lintz, Laurel Marsden, Laith Nakli, Alysia Reiner.

TRAMA FUMETTO: Il personaggio di Ms Marvel è stato creato da da Gerry Conway e John Buscema nel corso del 1977. Lo pseudonimo di Ms Marvel è stato preso in origine da Carol Danvers (l’attuale Captain Marvel), è successivamente passato a Kamala Khan solo nel novembre del 2003, in quell’occasione furono Sana Amanat, G. Willow Wilson e Adrian Alphona a dare vita alla nuova versione del personaggio. Kamala Khan è una ragazza di sedici anni di origine pakistana del New Jersey che ammira molto Carol Danvers. Acquisisce accidentalmente il potere della superelasticità ed entra a far parte dei Vendicatori.

Prossimamente su Disney+.