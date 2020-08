La serie Altered Carbon non potrà contare su una terza stagione, Netflix ha infatti deciso per la cancellazione.

Dopo mesi di attesa, Netflix ha finalmente reso pubblica la decisione sul destino di Altered Carbon, e di certo tale decisione non potrà accontentare i fan dello show.

In realtà, così come fa notare Deadline, Netflix aveva già optato per la cancellazione nel mese di aprile, ma soltanto ora gli organi di stampa se ne sono resi conto. La fonte ha aggiunto che la cancellazione non sembra dipendere da fattori relativi all’emergenza Covid-19, ma semplicemente ad un fattore economico visto i costi elevati delle prime due stagioni.

La serie è stata tratta dai romanzi di fantascienza firmati da Richard K. Morgan, ed è riuscita ad ottenere due stagioni (la recensione della seconda stagione), ed un anime dal titolo Altered Carbon: Resleeved (recensione).